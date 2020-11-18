Прецедент: Верховный Суд обязал застройщика выплатить моральную компенсацию за задержку строительства

Верховный суд обязал застройщика выплатить инвестору моральную компенсацию в размере 350 тысяч гривень за задержку сроков ввода в эксплуатацию жилого дома.

Об этом сообщается на официальной странице Верховного Суда в Facebook.

"До недавнего времени инвесторы в таких случаях не могли взыскать с застройщика моральный вред, поскольку в договорах, как правило, не предусматривают ответственности за подобные нарушения. Недавно Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о взыскании с застройщика морального вреда за то, что он несвоевременно сдал жилье в эксплуатацию, и отменил предыдущие решения, которыми было отказано в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Коллегия судей указала, что несмотря на отсутствие в договоре оговорки о возмещении морального вреда такое возмещение может быть взыскано в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Согласно информации, представленной в сюжете телеканала "Украина 24", речь идет о жилом комплексе "Семейный уют" в Киеве от застройщика Capital Rialti. Сейчас строительство комплекса заморожено. Информация об этом объекте есть на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам в разделе "Проблемный объект".

Экономическая правда