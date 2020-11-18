Официальный курс: гривна послабла к доллару и усилилась к евро
Среда, 18 ноября 2020, 18:49
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 28,13 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро, наоборот, усилился и установился на уровне 33,36 грн (на 18 ноября - 33,40 гривны).
Напоминаем:
Национальный банк оставил без изменений официальный курс гривны к доллару и оставил его на 18 ноября на уровне 28,11 гривны.
18 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривны.
18 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривны.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua