Гривна ослабла на закрытии межбанка

18 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,17 - 28,19 гривны;

Евро - 33,42 - 33,43 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10 - 28,32 гривны. Евро покупают по 33,14 гривны, продают по 33,52 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 - 28,28 гривны, евро - 33,25 - 33,36 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 18 ноября на уровне 28,11 гривны.

18 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривны.

Экономическая правда