Гривна ослабла на закрытии межбанка
18 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,17 - 28,19 гривны;
Евро - 33,42 - 33,43 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10 - 28,32 гривны. Евро покупают по 33,14 гривны, продают по 33,52 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 - 28,28 гривны, евро - 33,25 - 33,36 гривны.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 18 ноября на уровне 28,11 гривны.
18 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривны.
Экономическая правда
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