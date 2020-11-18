Все разделы
Укр / Рус

Суд окончательно передал акции Борщаговского фармзавода "Дарнице"

Среда, 18 ноября 2020, 16:57
 

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу фармкомпании "Дарница" и признал законной продажу акций Борщаговского фармзавода.

Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической компании.

Решением от 29 октября 2020 Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозсуда г. Киева о незаконности приобретения "Дарницей" акций Борщаговского фармзавода.

Так, Суд оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева.

В постановлении говорится, что торги и заключеннный "Дарницей" биржевой контракт не нарушают прав или интересов "Борщаговского химико-фармацевтического завода".

Ранее Верховный суд также подтвердил законность разрешения Антимонопольного комитета на приобретение 29,95% акций фармзавода компанией.

Напомним:

В августе 2020 Северный апелляционный хозсуд м. Киева признал продажу на аукционе 3100 акций Борщаговского фармзавода незаконным. Аукцион проводился в рамках приватизации коммунального имущества.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Верховный суд аукцион приватизация

powered by lun.ua
Материалы по теме
Верховный Суд отклонил жалобу "МАУ" против "Украэродвижения" 13 ноября 2020, 13:13
Верховный суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов 21 октября 2020, 09:55
Верховный Суд просит выделить из COVID-фонда миллион гривен 26 августа 2020, 18:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!