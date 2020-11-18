Суд окончательно передал акции Борщаговского фармзавода "Дарнице"
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу фармкомпании "Дарница" и признал законной продажу акций Борщаговского фармзавода.
Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической компании.
Решением от 29 октября 2020 Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозсуда г. Киева о незаконности приобретения "Дарницей" акций Борщаговского фармзавода.
Так, Суд оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева.
В постановлении говорится, что торги и заключеннный "Дарницей" биржевой контракт не нарушают прав или интересов "Борщаговского химико-фармацевтического завода".
Ранее Верховный суд также подтвердил законность разрешения Антимонопольного комитета на приобретение 29,95% акций фармзавода компанией.
Напомним:
В августе 2020 Северный апелляционный хозсуд м. Киева признал продажу на аукционе 3100 акций Борщаговского фармзавода незаконным. Аукцион проводился в рамках приватизации коммунального имущества.
Экономическая правда
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