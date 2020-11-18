Кабмин определил основные инвестпроекты до 2023 года
На заседании 18 ноября правительство определило 103 приоритетных инвестиционных проекта до 2023 года. Среди них - производство ИВЛ и ракетно-космический комплекс.
Об этом сообщает Interfax.
Из 103 инвестпроектив 4 предусматривают финансирование исключительно за государственный счет, 43 - за счет государственного и/или местного бюджета.
Организация производства ИВЛ будет происходить за счет инвестора, госбюджета и других источников.
Модернизация семейства самолетов Ан-124-100 и Ан-225 на ГП "Антонов", проекты ракетно-космического комплекса воздушного старта и международного научного центра "Обсерватория" на горе Поп Иван реализуют за счет госсредств и международной технической помощи.
Среди приоритетных проектов также и строительство мусоросортировочной линии в Дрогобыче (Львовская область) на средства госбюджета и местных бюджетов.
Планируется реализовать проект по подготовке производства инфракрасной головки самонаведения для управляемых авиаракет и расширение международного пункта пропуска "Ягодин".
В проекте закона речь идет также о строительстве мусоросжигательных заводов в Краматорске и Мариуполе, инфраструктуры в Шацком национальном парке и Центра олимпийских видов спорта "H2O Новая Каховка".
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