Кабмин определил основные инвестпроекты до 2023 года

На заседании 18 ноября правительство определило 103 приоритетных инвестиционных проекта до 2023 года. Среди них - производство ИВЛ и ракетно-космический комплекс.

Об этом сообщает Interfax.

Из 103 инвестпроектив 4 предусматривают финансирование исключительно за государственный счет, 43 - за счет государственного и/или местного бюджета.

Организация производства ИВЛ будет происходить за счет инвестора, госбюджета и других источников.

Модернизация семейства самолетов Ан-124-100 и Ан-225 на ГП "Антонов", проекты ракетно-космического комплекса воздушного старта и международного научного центра "Обсерватория" на горе Поп Иван реализуют за счет госсредств и международной технической помощи.

Среди приоритетных проектов также и строительство мусоросортировочной линии в Дрогобыче (Львовская область) на средства госбюджета и местных бюджетов.

Планируется реализовать проект по подготовке производства инфракрасной головки самонаведения для управляемых авиаракет и расширение международного пункта пропуска "Ягодин".

В проекте закона речь идет также о строительстве мусоросжигательных заводов в Краматорске и Мариуполе, инфраструктуры в Шацком национальном парке и Центра олимпийских видов спорта "H2O Новая Каховка".