Boeing получила разрешение на возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX
Авиакомпания Boeing получила разрешение от Федерального авиационного управления США (Federal Aviation Administration, FAA) вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух авиакатастроф.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Federal Aviation Administration.
Отмечается, что на фоне этой новости акции Boeing прибавляют в цене 7,3% на торгах.
При этом, FAA требует внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранение ряда других дефектов, выявленных в период проверки самолетов.
Также регулятор требует, чтобы пилоты авиакомпаний, которые будт управлять этими самолетами, прошли дополнительную подготовку для внимательного изучения факторов, которые стали причиной двух аварий.
"Возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX будет постепенным, и в ближайшие несколько месяцев они не поднимутся в небо, отмечают эксперты. Кроме дополнительного обучения пилотов, Boeing необходимо завершить устранение дефектов в самых самолетах, а также подготовить их к эксплуатации после длительного простоя", - говорится в сообщении.
Напомним:
В мае 2020 года компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 Mаx, которое было прекращено из-за 2 авиакатастроф.
Boeing прекратила производство реактивного самолета в январе 2020 года, 400 лайнеров были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года.
Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф - в Индонезии 29 октября 2018 и в Эфиопии 10 марта 2019 года. В авиакатастрофах погибло 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной аварии сбой в работе системы MCAS, отвечающий за угол наклона носа лайнера.
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