В октябре количество газовых должников выросло до 60%

В течение октября количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, увеличилась до 60% по сравнению с предыдущими периодами.

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на Ассоциацию поставщиков энергоресурсов.

Одной из причин в ассоциации называют запрет правительства отключать должников от предоставления услуг начислять им пеню в связи с карантином.

По мнению первого заместителя ассоциации Евгений Нацвин-Степанов, такой запрет лишил поставщиков одного из важных рычагов влияния. Это привело к тому, что "значительное количество граждан просто прекратила платить за потребленные ресурсы".

Он также отметил, что в течение лета-начала осени ситуация с долгами была более оптимистичной, ведь из-за низкого потребления пользователи погашали долги предыдущих сезонов.

В Ассоциации также отметили, что в структуре задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги наибольшая доля - газовых долгов.

"По данным Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 превысил 21,1 млрд грн из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд грн", - сообщил заместитель председателя правления АПЭ.

В АПЭ выразили опасения, что в случае непогашения украинцами долгов за газ и ЖКУ страну в разгар отопительного периода может постичь коллапс коммунальной системы.

Кроме этого, систематические неплатежи приводят к накоплению долгов, которые затем потребителям будет еще сложнее погасить. После карантина это может привести к взысканию в судебном порядке, отметили в ассоциации.