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Минцифры инициирует реформу Госспецсвязи

Среда, 18 ноября 2020, 14:00
 

Минцифры инициирует реформу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, в частности, планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу и развивать системы специальной связи.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, новая концепция развития службы усилит киберзащиту в Украине.

"По инициативе Минцифры будет оптимизирована структура и создана стратегия национальной безопасности. Внедряем эффективный менеджмент Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал министр.

В рамках реформы на 2021-2024 годы планируется:

  • совершенствование нормативно-правовой базы;
  • развитие систем специальной связи;
  • оптимизация задач, функций, организационных структур;
  • поддержка производства средстве защиты информации;
  • имплементация Национальных стандартов криптографической защиты.

"Готовим специальные программы противодействия техническим разведкам, модернизацию системы правительственной связи, совершенствование правовых основ и системы подготовки кадров.

Также готовим перезагрузки КРРТ - концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в управление Госспецсвязи. Отпимизация управленческой сферы, перевод на электронный документооборот, автоматизация процессов", - добавил министр.

Экономическая правда

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Минцифра связь

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