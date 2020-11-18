Минцифры инициирует реформу Госспецсвязи
Минцифры инициирует реформу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, в частности, планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу и развивать системы специальной связи.
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, новая концепция развития службы усилит киберзащиту в Украине.
"По инициативе Минцифры будет оптимизирована структура и создана стратегия национальной безопасности. Внедряем эффективный менеджмент Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал министр.
В рамках реформы на 2021-2024 годы планируется:
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- развитие систем специальной связи;
- оптимизация задач, функций, организационных структур;
- поддержка производства средстве защиты информации;
- имплементация Национальных стандартов криптографической защиты.
"Готовим специальные программы противодействия техническим разведкам, модернизацию системы правительственной связи, совершенствование правовых основ и системы подготовки кадров.
Также готовим перезагрузки КРРТ - концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в управление Госспецсвязи. Отпимизация управленческой сферы, перевод на электронный документооборот, автоматизация процессов", - добавил министр.
Экономическая правда
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