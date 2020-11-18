Авиакомпании готовятся к перевозкам вакцин от COVID-19

Авиакомпании начали готовить самолеты к перевозке вакцин от COVID-19. Они нуждаются в сверхнизких температурах до -70 градусов по Цельсию.

Об этом сообщают Reuters.

Дозы вакцин Pfizer и Moderna, первых эффективных вакцин от COVID-19, требуют глубокой заморозки.

В Pfizer температурой хранения является -70 градусов по Цельсию, Moderna отмечает требования в -20 градусов.

По недавним опросам только 15% индустрии отметили готовность транспортировки продукции при температурах, близких к -70 градусов. Уже больше, 60%, могут выполнить требования Moderna Inc.

Перевозки в основном осуществляются в контейнерах с сухим льдом, однако в большинстве нет контроля температур, необходимого в случае с вакцинами.

Также у сухого льда есть серьезный недостаток - его пары вытесняют воздух из кабины самолета, а потому материал имеет четкие ограничения в объемах перевозки.

За раз большие самолеты могут транспортировать около 1 тонны сухого льда.

Альтернативами являются электрические холодильники и жидкий азот. Применение последнего позволяет достигать температур до -150 градусов.

Со своей стороны Pfizer также начал работу над форматом перевозки: в компании создали боксы с контролем температуры и GPS-управлением. Pfizer уже отправил пилотные вакцины в 4 штата.

Спрос на охладительные контейнеры уже "ударил" по акциям производителей таких как Cryoport Inc или va-Q-tec, которые увеличились в цене более чем вдвое за последние несколько месяцев.

Европейская Air France-KLM также в ближайшее время будет проводить тестовые перевозки продукции при сверхнизких температурах, чтобы разработать цепь поставки от начала до конца.

Экономическая правда