Фонд Сороса хочет продать совою долю в аналитической компании Palantir

Soros Fund Management намерен продать свою долю в компании Palantir. Это более 18 миллионов акций.

Об этом сообщает CNN.

Soros Fund Management, который возглавляет филантроп Джордж Сорос, недавно сообщил о владении акциями компании Palantir. Эта компания работает с рядом госучреждений во всем мире в направлении аналитики big data.

Фонд приобрел более 18 миллионов акций. Кроме него, в Palantir инвестировала компания Third Point, которая приобрела более 2 миллионов акций.

Однако в Фонде Сороса говорят, что намерены продать свою долю. Сейчас их акции составляют 1% бумаг с правом голосования и является результатом ранних инвестиций 2012 бывшим менеджером Фонда.

В CNN указывают на то, что новости о владении Фонда долей Palantir удивили публику, ведь шли в разрез с либеральной политикой учреждения.

Соучредитель Palantir является участником холдинга PayPal, который помог развить финансового гиганта на рынке. Он же является поддерживал Дональда Трампа в президентской гонке 2016 года.

В Фонде Сороса на это ответили тем, что инвестиции были сделаны до того, как стало очевиднымнегативное социальное влияние big data, и сегодня фонд не инвестировал бы в такие инициативы.

Palantir открыл публичную продажу акций в сентябре этого года. За несколько месяцев продажи на Wall Street их цена выросла более чем вдвое.

Компания отслеживает и сохраняет огромные объемы данных со всего мира, что провоцирует подозрения по защите личных данных. Ее финансы еще недавно были скрыты, однако информацию открыли перед выходом на Wall Street.