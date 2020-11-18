Фонд Сороса хочет продать совою долю в аналитической компании Palantir
Soros Fund Management намерен продать свою долю в компании Palantir. Это более 18 миллионов акций.
Об этом сообщает CNN.
Soros Fund Management, который возглавляет филантроп Джордж Сорос, недавно сообщил о владении акциями компании Palantir. Эта компания работает с рядом госучреждений во всем мире в направлении аналитики big data.
Фонд приобрел более 18 миллионов акций. Кроме него, в Palantir инвестировала компания Third Point, которая приобрела более 2 миллионов акций.
Однако в Фонде Сороса говорят, что намерены продать свою долю. Сейчас их акции составляют 1% бумаг с правом голосования и является результатом ранних инвестиций 2012 бывшим менеджером Фонда.
В CNN указывают на то, что новости о владении Фонда долей Palantir удивили публику, ведь шли в разрез с либеральной политикой учреждения.
Соучредитель Palantir является участником холдинга PayPal, который помог развить финансового гиганта на рынке. Он же является поддерживал Дональда Трампа в президентской гонке 2016 года.
В Фонде Сороса на это ответили тем, что инвестиции были сделаны до того, как стало очевиднымнегативное социальное влияние big data, и сегодня фонд не инвестировал бы в такие инициативы.
Palantir открыл публичную продажу акций в сентябре этого года. За несколько месяцев продажи на Wall Street их цена выросла более чем вдвое.
Компания отслеживает и сохраняет огромные объемы данных со всего мира, что провоцирует подозрения по защите личных данных. Ее финансы еще недавно были скрыты, однако информацию открыли перед выходом на Wall Street.
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