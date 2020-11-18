ЕБРР отложил финансирование проектов в госсекторе Беларуси

По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко.