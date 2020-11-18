ЕБРР отложил финансирование проектов в госсекторе Беларуси
В Европейском банке реконструкции и развития заявили, что отложили до лучших времен финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на представителя банка.
"Призываем Беларусь и дальше выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени", - отметил представитель ЕБРР.
Напомним:
По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.
ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко.
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