Все разделы
Укр / Рус

ЕБРР отложил финансирование проектов в госсекторе Беларуси

Среда, 18 ноября 2020, 10:55
 

В Европейском банке реконструкции и развития заявили, что отложили до лучших времен финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на представителя банка.

"Призываем Беларусь и дальше выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени", - отметил представитель ЕБРР.

Напомним:

По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ЕБРР Беларусь

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕБРР готов предоставить Украине 200 миллионов на сырьевую сферу 13 ноября 2020, 12:38
ЕБРР выделит 65 миллионов евро кредита на дорожную инфраструктуру в 2021 году 5 ноября 2020, 18:02
ЕБРР предоставил агрохолдингу "Астарта" 10 миллионов долларов кредита 5 октября 2020, 16:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!