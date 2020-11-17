У Кличко впервые признали, что Подольский мост выйдет на Русановские сады

Первая очередь запуска автомобильного движения Подольским мостовым переходом на левом берегу Днепра будет осуществлена на пересечении искусственной насыпи и двухполосной улицы Центральной Садовой на Русановских Садах.

Об этом говорится в ответе Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева на запрос Экономической правды.

Мэр Виталий Кличко неоднократно заявлял, что движение автотранспорта по мосту будет открыто до конца 2020 года. В то же время работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу продолжаются.

Таким образом, на первом этапе будут обустроены съезды и заезды на улицу Центральную Садовую, хотя такой вариант не предусматривался раньше и не озвучивался публично.

"Проектом предусмотрено устройство местных проездов вдоль трассы Подольского мостового перехода в пределах насыпи на участке от озера Русановское до ул. Центральной Садовой с обеспечением возможности съезда и заезда", - говорится в ответе на запрос ЭП.

Автомобильный транспорт будет съезжать с Подольского мостового перехода на насыпь, которая будет переходить в улицу с однополосным движением в одном направлении

В июне жители Садов блокировали движение строительной техники, поскольку, по их словам, "по результатам общественных слушаний было решено, что мост не будет иметь съезда на Русановские сады".

Сам Кличко заявлял, что целью достройки Подольского мостового перехода является "решение транспортной проблемы жителей Троещины".

Отметим, что на первом этапе жителям Выгуровщины-Троещины необходимо будет переехать через железную дорогу Броварским проспектом и сделать длинный объезд, чтобы добраться Подольского моста.

Для того, чтобы добраться до Подольского мостового перехода, жителям Выгуровщины-Троещины придется делать "крюк" через Никольскую Слободку

О сроках реализации второй очереди мостового перехода, которая соединит Русановские сады с улицами Бальзака и Навои, в КГГА не сообщается.

В Дирекции также добавили, что строительство Подольского мостового перехода ведется в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Киевской городской государственной администрации №697 от 16 августа 2016 года.

Также первой очередью строительства на правом берегу Днепра предусмотрены съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, а заезд - на пересечении улиц Набережно-Крещатицкая и Верхнего Вала.

Правобережные съезд и заезд Подольского мостового перехода

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Александр Колесниченко, ЭП