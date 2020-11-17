Европейский инвестбанк может предоставить еще 200 миллионов евро на экологический транспорт

Европейский инвестбанк готов предоставить еще 200 миллионов евро кредита на развитие сети экологического транспортав в рамках сотрудничества с Мининфраструктуры. Речь идет о 18 городах.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Ведомство ожидает заключить кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком в конце декабря этого года. Так, ЕИБ предоставит 200 миллионов евро для развития сетей экологического транспорта в городах Украины в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины II".

Предварительно Министерство назвало города-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы.

Окончательный перечень будет опубликован после ратификации финансового соглашения.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заметил, что "на этот раз проект будет включать только подпроекты по развитию экологического общественного транспорта: закупки трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена и электробусов".

Общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро.

В рамках проекта, кроме закупок, непосредственно, транспорта, предусматривается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий, капремонт трамвайных вагонов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Луцк и Харьков стали первыми городами, которые получили низкопольные троллейбусы в рамках проекту "Городской общественный транспорт Украины". На этот проект Европейский инвестиционный банк выдал в кредит 200 миллионов евро.

Экономическая правда