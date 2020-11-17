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"Доступные кредиты 5-7-9%" Объемы займов превысили 13 миллиардов

Вторник, 17 ноября 2020, 13:10
 

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 5594 займов на общую сумму в 13,134 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из этой суммы 9,412 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,5 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,222 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 221 кредито на общую сумму в 444 миллионов гривен.

63% (610 млн гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% (143 миллионов гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 22% (211 миллионов гривен)", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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кредиты Минфин банки

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