Кабмин запустил передачу 2 миллионов гектаров государственных сельхозземель "на места"

Кабмин своим постановлением запустил механизм передачи государственных сельхозземель объединенным территориальным общинам. Это около 2 миллионов гектаров территорий.

Об этом сообщает Госгеокадастр.

В понедельник, 16 ноября, Кабинет Министров принял постановление, которым запустил механизм передачи земель сельскохозяйственного назначения в коммунальную собственность ОТО.

Председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко отметил, что в течение последнего месяца готовилась необходимая документация для оперативной передачи земель "на места".

Напомним:

15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.

Ранее Роман Лещенко сообщал, что территориальным общинам передадут в собственность все земли сельскохозяйственного назначения после проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Экономическая правда