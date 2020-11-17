Кабмин запустил передачу 2 миллионов гектаров государственных сельхозземель "на места"
Кабмин своим постановлением запустил механизм передачи государственных сельхозземель объединенным территориальным общинам. Это около 2 миллионов гектаров территорий.
Об этом сообщает Госгеокадастр.
В понедельник, 16 ноября, Кабинет Министров принял постановление, которым запустил механизм передачи земель сельскохозяйственного назначения в коммунальную собственность ОТО.
Председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко отметил, что в течение последнего месяца готовилась необходимая документация для оперативной передачи земель "на места".
Напомним:
15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.
Ранее Роман Лещенко сообщал, что территориальным общинам передадут в собственность все земли сельскохозяйственного назначения после проведения местных выборов 25 октября 2020 года.
Экономическая правда
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