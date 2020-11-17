Основатель Amazon Безос пожертвовал почти 800 миллионов долларов на защиту окружающей среды
Основатель Amazon, самый богатый человек мира Джефф Безос сообщил, что пожертвовал 791 млн долларов 16 организациям, которые занимаются сохранением окружающей среды.
Об этом он написал в Instagram.
"В течение последних нескольких месяцев я учился в группы невероятно умных людей, которые приложили усилия для борьбы с изменением климата и его последствиями для общин во всем мире. Меня вдохновляет то, что они делают, и рад помочь им масштабироваться.
Эти пожертвования в размере 791 млн долларов - это только начало моего обязательства в размере 10 млрд долларов на финансирование ученых, активистов, общественных организаций и других. Мы все можем защитить будущее Земли через смелые действия уже сейчас", - отметил Безос.
По его словам, эти организации "работают над инновационными, амбициозными и динамическими решениями".
Среди тех, кто получит гранты: Фонд ClimateWorks, Всемирный фонд дикой природы, Институт мировых ресурсов и другие.
Суммы грантов составляют от 5 до 100 млн долларов.
Экономическая правда
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