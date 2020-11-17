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Основатель Amazon Безос пожертвовал почти 800 миллионов долларов на защиту окружающей среды

Вторник, 17 ноября 2020, 12:25
 

Основатель Amazon, самый богатый человек мира Джефф Безос сообщил, что пожертвовал 791 млн долларов 16 организациям, которые занимаются сохранением окружающей среды.

Об этом он написал в Instagram.

"В течение последних нескольких месяцев я учился в группы невероятно умных людей, которые приложили усилия для борьбы с изменением климата и его последствиями для общин во всем мире. Меня вдохновляет то, что они делают, и рад помочь им масштабироваться.

Эти пожертвования в размере 791 млн долларов - это только начало моего обязательства в размере 10 млрд долларов на финансирование ученых, активистов, общественных организаций и других. Мы все можем защитить будущее Земли через смелые действия уже сейчас", - отметил Безос.

По его словам, эти организации "работают над инновационными, амбициозными и динамическими решениями".

Среди тех, кто получит гранты: Фонд ClimateWorks, Всемирный фонд дикой природы, Институт мировых ресурсов и другие.

Суммы грантов составляют от 5 до 100 млн долларов.

Экономическая правда

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Amazon бизнес

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