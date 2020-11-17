Шевченко советует финучреждениям закрывать часть отделений на карантин выходного дня

Глава НБУ Кирилл Шевченко предоставил финучреждениям и банкам закрывать те отделения, которые являются незагруженными или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.

Об этом он написал в Facebook.

"Первые "карантинные выходные" прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин "выходного дня" (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам.

Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведения ими операций. Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате. Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться банковскими услугами", - отметил Шевченко.

Он также заявил, что нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться надлежащей дистанции, проводить дезинфекцию.

Кроме этого, по его словам, НБУ рекомендует закрывать те отделения, которые являются сегодня незагруженными или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.

"Это важная превентивная мера против распространения коронавируса", - добавил Шевченко.

"В-третьих, советуем гражданам не посещать отделение без крайней нужды и выбирать онлайн-каналы обслуживания. Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца.

Финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы, и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Не обязательно посещать отделение, чтобы осуществлять коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту", - написал глава НБУ.

Экономическая правда