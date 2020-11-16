Официальный курс: гривна укрепилась к доллару

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 1 копейку, установив его на 17 ноября на уровне 28,11 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро ослаб и установился на уровне 33,24 грн (на 16 ноября - 33,21 гривны).

Напоминаем:

13 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,12 гривны.

13 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривны.

Экономическая правда