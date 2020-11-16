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За 10 месяцев 2020 года Таможня выявила нарушений на 2,2 миллиарда

Понедельник, 16 ноября 2020, 18:20
 

Работники таможни за январь-октябрь 2020 года выявили и пресекли более 12 тысяч нарушений таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн - это на 155 млн грн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Непосредственно таможня рассмотрено 3,3 тыс дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 134 млн грн.

На рассмотрение в суд передано 9,4 тыс дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,97 млрд грн. Количество переданных дел увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 775 млн грн - это на 21% больше показателя 2019 года.

"Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году остаются: попытка ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный", стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020г.,, Одесская таможня) попытка ввоза на пункте пропуска "Ужгород" мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн (июнь 2020г., Закарпатская таможня) попытка ввоза в Одесском порту 750 тыс пачек сигарет без акцизных марок на 12 млн грн (июнь 2020г., Одесская таможня)", - добавили в Гостаможслужбе.

Экономическая правда

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таможня

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