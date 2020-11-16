"Энергоатом" продал электроэнергию почти вдвое дешевле рыночных цен
На аукционе на прошлой неделе Энергоатом продал 85% предложения электроэнергии по цене 650 гривен за МВт/ч компаниям Ахметова и Коломойского. Разница цены с рыночной составляет 42%.
Об этом сообщают Наши деньги.
Так, аукцион состоялся 13 ноября. На нем было выставлено 168 тысяч МВт/ч.
Участие приняли 8 компаний, однако 85% электроэнергии перешло к компаниям ДТЭКу и Юнайтед Энерджи. Эти группы связаны с Ахметовым и Коломойским.
|
цена, грн за МВт-час
|
МВт-часов
|
Днипро-Энерго (Интерпайп)
|
943
|
9 000
|
НЭК Укрэнерго
|
920
|
1 200
|
ДЭ Трейдинг (Донбассэнерго)
|
902
|
6 000
|
Экотехноинвест
|
910
|
120
|
Мартин Трейд
|
850
|
120
|
НЕК
|
795
|
6 000
|
Д. Трейдинг (ДТЭК)
|
650
|
72 000
|
Юнайтед Энерджи
|
650
|
73 320
Их предложения составляли 650 гривен в МВт/ч, хотя рыночная составляет 1120 гривен - то есть с разницей в 42%.
Всего этим двум компаниям было продано более 145 тысяч МВт/ч на сумму 94,5 миллиона гривен. При этом потери (по сравнению с рыночной ценой) составляли более 68 миллионов.
В "Наши деньги" отмечают, что такие дисконты являются рекордными, ведь обычно составляют до 10%. Также, "приобретение этими компаниями дешевой электроэнергии усилило их силу на рынке и ухудшило проблему монополизации рынка".
Похожая ситуация произошла на аукционе 11 ноября, где при рыночной цене в 1472 гривны "Метинвест" Рината Ахметова (а именно - Мариупольский меткомбинат им. Ильича) приобрел электроэнергию по 1286 гривен.
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