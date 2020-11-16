"Энергоатом" продал электроэнергию почти вдвое дешевле рыночных цен

На аукционе на прошлой неделе Энергоатом продал 85% предложения электроэнергии по цене 650 гривен за МВт/ч компаниям Ахметова и Коломойского. Разница цены с рыночной составляет 42%.

Об этом сообщают Наши деньги.

Так, аукцион состоялся 13 ноября. На нем было выставлено 168 тысяч МВт/ч.

Участие приняли 8 компаний, однако 85% электроэнергии перешло к компаниям ДТЭКу и Юнайтед Энерджи. Эти группы связаны с Ахметовым и Коломойским.

цена, грн за МВт-час МВт-часов Днипро-Энерго (Интерпайп) 943 9 000 НЭК Укрэнерго 920 1 200 ДЭ Трейдинг (Донбассэнерго) 902 6 000 Экотехноинвест 910 120 Мартин Трейд 850 120 НЕК 795 6 000 Д. Трейдинг (ДТЭК) 650 72 000 Юнайтед Энерджи 650 73 320

Их предложения составляли 650 гривен в МВт/ч, хотя рыночная составляет 1120 гривен - то есть с разницей в 42%.

Всего этим двум компаниям было продано более 145 тысяч МВт/ч на сумму 94,5 миллиона гривен. При этом потери (по сравнению с рыночной ценой) составляли более 68 миллионов.

В "Наши деньги" отмечают, что такие дисконты являются рекордными, ведь обычно составляют до 10%. Также, "приобретение этими компаниями дешевой электроэнергии усилило их силу на рынке и ухудшило проблему монополизации рынка".

Похожая ситуация произошла на аукционе 11 ноября, где при рыночной цене в 1472 гривны "Метинвест" Рината Ахметова (а именно - Мариупольский меткомбинат им. Ильича) приобрел электроэнергию по 1286 гривен.