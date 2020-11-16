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"Энергоатом" продал электроэнергию почти вдвое дешевле рыночных цен

Понедельник, 16 ноября 2020, 17:28
 

На аукционе на прошлой неделе Энергоатом продал 85% предложения электроэнергии по цене 650 гривен за МВт/ч компаниям Ахметова и Коломойского. Разница цены с рыночной составляет 42%.

Об этом сообщают Наши деньги.

Так, аукцион состоялся 13 ноября. На нем было выставлено 168 тысяч МВт/ч.

Участие приняли 8 компаний, однако 85% электроэнергии перешло к компаниям ДТЭКу и Юнайтед Энерджи. Эти группы связаны с Ахметовым и Коломойским.

цена, грн за МВт-час

МВт-часов

Днипро-Энерго (Интерпайп)

943

9 000

НЭК Укрэнерго

920

1 200

ДЭ Трейдинг (Донбассэнерго)

902

6 000

Экотехноинвест

910

120

Мартин Трейд

850

120

НЕК

795

6 000

Д. Трейдинг (ДТЭК)

650

72 000

Юнайтед Энерджи

650

73 320

Их предложения составляли 650 гривен в МВт/ч, хотя рыночная составляет 1120 гривен - то есть с разницей в 42%.

Всего этим двум компаниям было продано более 145 тысяч МВт/ч на сумму 94,5 миллиона гривен. При этом потери (по сравнению с рыночной ценой) составляли более 68 миллионов.

В "Наши деньги" отмечают, что такие дисконты являются рекордными, ведь обычно составляют до 10%. Также, "приобретение этими компаниями дешевой электроэнергии усилило их силу на рынке и ухудшило проблему монополизации рынка".

Похожая ситуация произошла на аукционе 11 ноября, где при рыночной цене в 1472 гривны "Метинвест" Рината Ахметова (а именно - Мариупольский меткомбинат им. Ильича) приобрел электроэнергию по 1286 гривен.

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