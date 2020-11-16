Шмыгаль рассказал, какие сферы считает наиболее перспективными для инвестиций в Украине

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности, IТ.

Об этом он сказал во время выступления на 17-м Венском экономическом форуме - Диалог будущего 2020, передает Правительственный портал.

По его словам, Венский экономический форум остается надрегиональной платформой, которая позволяет интенсифицировать диалог между странами и быстрее интегрироваться в единое европейское экономическое пространство.

Шмыгаль также подчеркнул, что стратегическое партнерство с ЕС является основой безопасности и развития Украины.

"Это особенно актуально в условиях пандемии, когда Украина нуждается в новых мощных стимулах для экономического восстановления. Такими стимулами должно стать постепенное расширение доступа к внутреннему рынку ЕС в сферах, где Украина уже достигла значительного прогресса, а также снятие других ограничений, которые существуют для нашей торговли", - отметил премьер.

По его словам, несмотря на пандемию, Украина решительно настроена на продолжение системных реформ, которое должно стать основой для выхода из кризиса и дальнейшего роста экономики.

"Либерализация рынка земель сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления и цифровизация государственных услуг, обеспечение прозрачных и справедливых правил ведения предпринимательской деятельности - вот некоторые из основных направлений реформ, над которыми мы сегодня работаем", - добавил Шмыгаль.

Он также заявил, что Украина является одной из лучших в мире для аутсорсинга IТ-услуг. По его словам, IТ-отрасль ежегодно растет на 20-25%.

"Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неиссякаемым потенциалом. Считаю, что страны Центральной и Восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине", - сказал Шмыгаль.

Экономическая правда