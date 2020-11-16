Некоторые области уже застраховали 60-70% врачей — совещание у Зеленского

Кабмин активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников, некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская и другие.

Об этом сообщает Офис президента по итогам селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.

"Карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинцами. В частности, активность граждан в крупных городах с населением свыше 100 тыс в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%. Эти данные сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

По словам премьера Дениса Шмыгаля и главы МВД Арсена Авакова, на выходных практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений были закрыты, а полиция работала на предотвращение возможных скоплений людей. При этом, сложные ситуации в отдельных областях возникли с продовольственными рынками.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - заявил Зеленский.

По словам Шмыгаля, правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

"В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", - рассказал премьер.

"Правительство также активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников. В частности, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев напомнил, что медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и сейчас, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти в разных регионах отрабатываются программы помощи в случае болезни", - говорится в сообщении.

Кроме этого, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что разработка страховых программ активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская и другие.

Экономическая правда