В Минобороны планируют до 2022 года ликвидировать 44 предприятия, 5 – передать на приватизацию

Стратегия реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства до 2022 года предусматривает реорганизацию 42 госпредприятий Минобороны, 5 предприятий планируют передать на приватизацию, еще 44 - подлежат ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Минобороны учло замечания и результаты анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями, а также изучило иностранный опыт управления предприятиями военной сферы.

Кроме того, был принят во внимание прогноз будущего сферы безопасности, чтоб обеспечить функционирование и развитие тех государственных предприятий, которые будут отвечать как современным потребностям, так и вызовам будущего", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что предприятия, которые планируют реорганизовать, важны для оборонного ведомства, "ведь способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил".

"В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышения квалификации работников и программных решений.

Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, запланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества. Следует также учитывать, что 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории в Крыму", - пояснили в Минобороны.

Минобороны издало приказ, разработанный Комитетом реформ, регламентирующий аспекты реформирования госпредприятий оборонного ведомства.

Планируется, что до 2022 года в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых 40 - в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а 2 - Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Экономическая правда