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В мире появилась еще одна вакцина от COVID-19 с эффективностью 95%

Понедельник, 16 ноября 2020, 14:44
 

Исследование американской компании Moderna Inc показывают результаты в 94,5% эффективности разработанной вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с Pfizer вакцина Moderna Inc может быть авторизованная в США уже в декабре, что в целом сделает 60 миллионов доз доступными уже в конце года.

В следующем году правительство США может иметь доступ к более чем 1 миллиарду вакцин при населении в 330 миллионов.

Новая вакцина имеет важное преимущество над вакциной Pfizer. Она не требует сверхнизких температур для транспортировки и хранения, что делает ее распределение легче.

Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20. Для вакцины Pfizer необходимая температура транспортировки достигает -70 градусов Цельсия.

Компания ожидает изготовить около 20 миллионов доз до конца 2020 года.

Экономическая правда

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