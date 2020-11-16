Facebook представил функцию исчезающих сообщений в Messenger и Instagram

Компания Facebook представила новую функцию исчезающих сообщений - Vanish Mode, которая теперь доступна в Facebook Messenger и Instagram.

Об этом сообщает TechCrunch.

"Функция предназначена для более непринужденных бесед и позволяет пользователям устанавливать автоматическое удаление чатов после того, как сообщение прочитано или чат закрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в режиме Vanish пользователи Messenger и Instagram могут отправлять текстовые сообщения, смайлики, картинки, GIF-файлы, голосовые сообщения и стикеры, которые исчезнут после того, как их увидят, а пользователи покинут чат.

При этом, если собеседник сделает скриншот, это отразится в чате, а начать беседу в режиме Vanish Mode можно только с людьми, с которыми пользователь подтвердил общение.

"Чтобы активировать режим Vanish Mode, нужно провести пальцем вверх на экране своего смартфона, находясь в чате. Черный фон чата свидетельствует о включенном режиме самоуничтожения сообщений. Чтобы вернуться в стандартный режим, необходимо нажать "Выйти из режима исчезновения" в верхней части экрана", - добавили в TechCrunch.

Facebook сообщил, что режим Vanish Mode запускается с Messenger в США, Канаде, Мексике, Перу и Бангладеш, а также в Instagram (вскоре) в Канаде, Аргентине, Чили, Перу и других странах.

Вскоре его распространят в других странах на обеих платформах, добавили в компании.

Экономическая правда