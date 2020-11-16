Тендеры, аудит, "ковидные" деньги - Укравтодор ответил на критику экс-министра финансов

Укравтодор опроверг обвинения екс-главы Минфина и бывшего советника председателя Офиса президента Игоря Уманского по отмыванию средств с "ковидного" фонда.

Об этом пишет Укравтодор.

Обвинения Уманского касались прежде всего создания нечестных условий конкуренции на тендерах, в результате которых побеждать могли только 6 компаний, и отмывания средств.

Укравтодор объясняет необходимость изменений правил для тендеров. Так, требования были разработаны рабочей группой в Минэкономики, а всего работы выполняют сейчас 60 компаний. 20 из этих компаний имеют контракты на более чем 1 миллиард гривен.

Правила были прописаны под "компании, которые имеют соответствующий опыт, материальное-техническое обеспечение, работников, возможности финансового обеспечения тендера" и основываются на правилах закупок ЕБРР, Всемирного банка и ЕС.

Далее Уманский утверждал, что "ту же протяженность дорог" можно было бы построить и без средств фонда борьбы с COVID-19, если бы не "откаты".

Однако, по словам Укравтодора, просчитанные екс-министром "откаты" невозможны в целом. "Специфика дорожных тендеров отличается от закупки нематериаломистких услуг. 70-80% стоимости тендера - это материалы. Еще 5% - фонд оплаты труда. То есть выполнить услуги и одновременно забрать оттуда даже 20% (не говоря уже о 40% дисконта для субподрядчиков) - невозможно. "

В компании также отметили, что никогда не уклонялись от проведения аудита. Напротив, Держаудитслужба проводит проверку более чем 260 процедур, "и каждый день эта цифра растет".

Напомним:

Ранее бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский, который накануне уволился, заявил, что деньги с "ковидного фонда", которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель и обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности.

2 ноября стало известно, что советник председателя Офиса президента Андрея Ермака - Игорь Уманский - освобождается от этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

В апреле бывшего министра финансов Игоря Уманского назначили специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Экономическая правда