Курс валют на 16 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,12 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,11 - 28,13 гривни;
Евро - 33,35 - 33,37 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,33 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,46 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,23 - 28,27 гривни, евро - 33,22 - 33,34 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 28,12 гривни.
Официальный курс гривни к евро тоже усилился и установился на уровне 33,21 грн (на 13 ноября - 33,27 гривни).
Экономическая правда
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