Курс валют на 16 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,12 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,11 - 28,13 гривни;

Евро - 33,35 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,33 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,23 - 28,27 гривни, евро - 33,22 - 33,34 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 28,12 гривни.

Официальный курс гривни к евро тоже усилился и установился на уровне 33,21 грн (на 13 ноября - 33,27 гривни).

Экономическая правда