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"Укрзализныця" возобновила движение с двух станций

Воскресенье, 15 ноября 2020, 17:33
 

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 16 ноября 2020 открывается продажа билетов из железнодорожных станций Белая Криница и Славута-1.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Продажа билетов будет восстановлена в следующие поезда:

  •  № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  •  № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  •  № 49/50 Киев - Трускавец;
  •  № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  •  № 98/97 Ковель - Киев;
  •  № 102/101 Киев - Херсон;
  •  № 251/251 Харьков - Николаев.

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Укрзализныця

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