"Укрзализныця" возобновила движение с двух станций
Воскресенье, 15 ноября 2020, 17:33
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 16 ноября 2020 открывается продажа билетов из железнодорожных станций Белая Криница и Славута-1.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Продажа билетов будет восстановлена в следующие поезда:
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 102/101 Киев - Херсон;
- № 251/251 Харьков - Николаев.
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