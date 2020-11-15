Азербайджан готов к поставкам по новому газопроводу в Европу

Азербайджанский трубопровод TAP AG был завершен 13 октября и готов к коммерческим поставкам в Европу.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Эти проекты впервые изменят энергетическую карту Каспийского региона, соединив его газовые запасы с Европой. Теперь, после завершения последней части ЮГК, эта огромная экспортная система полностью интегрирована и готова к поставкам газа в Европу", - говорится в сообщении компании.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.