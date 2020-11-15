Из-за коронавируса активность ресторанного бизнеса во Франции рухнула на 95% — СМИ
Воскресенье, 15 ноября 2020, 13:44
Из-за пандемии коронавирусной инфекции во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.
Такие данные приводят представители отрасли, сообщает EuroNews.
Издание пишет, что многие представители ресторанного бизнеса, кому удалось как-то пережить весенний карантин, заявили, что новый удар перенести не получится.
Единственными клиентами сейчас являются заведения, которые работают на вынос или на доставку.
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