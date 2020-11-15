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Из-за коронавируса активность ресторанного бизнеса во Франции рухнула на 95% — СМИ

Воскресенье, 15 ноября 2020, 13:44
 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.

Такие данные приводят представители отрасли, сообщает EuroNews.

Издание пишет, что многие представители ресторанного бизнеса, кому удалось как-то пережить весенний карантин, заявили, что новый удар перенести не получится.

Единственными клиентами сейчас являются заведения, которые работают на вынос или на доставку.

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коронавирус Франция рестораны

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