General Motors отзовет более 50 тысяч электромобилей

Автомобильная корпорация General Motors отзовет 68 667 электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за угрозы возгорания их батареи.

Об этом сообщает CNBC.

В компании отмечают, что речь идет о моделях 2017-2019 годов, большинство из них (50 925) были проданы на территории США.

"General Motors и Chevrolet решили добровольно отозвать Chevrolet Bolt 2017-2019 годов с высоковольтными аккумуляторами, произведенными на заводе LG Chem в Корее, которые могут нести в себе угрозу возгорания, когда они заряжены полностью или почти полностью", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день достоверно подтверждено пять случаев возгорания аккумуляторов, три из них были выявлены в октябре.

В результате этих инцидентов незначительно пострадали два человека, в легкие которых попало некоторое количество дыма.

General Motors на данный момент не установила причины возгорания.