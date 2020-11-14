Более 90% без задержек: МАУ и SkyUp отчитались о своей пунктуальности

Фото: avianews

Авиакомпании МАУ и SkyUp в октябре 2020 года выполнили без задержек более 90% рейсов.

Об этом пишет avianews.

МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.

Выполненным по графику считался рейс, если самолет начал движение со стоянки с отклонением не более чем на 15 минут.

За отчетный период МАУ совершила 1095 перелетов, SkyUp — 825. Из них 672 рейса были чартерными, 133 — регулярными.