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Более 90% без задержек: МАУ и SkyUp отчитались о своей пунктуальности

Суббота, 14 ноября 2020, 16:43
 
Фото: avianews

Авиакомпании МАУ и SkyUp в октябре 2020 года выполнили без задержек более 90% рейсов.

Об этом пишет avianews.

МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.

Выполненным по графику считался рейс, если самолет начал движение со стоянки с отклонением не более чем на 15 минут.

За отчетный период МАУ совершила 1095 перелетов, SkyUp — 825. Из них 672 рейса были чартерными, 133 — регулярными.

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Авиакомпании

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