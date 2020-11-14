Более 90% без задержек: МАУ и SkyUp отчитались о своей пунктуальности
Суббота, 14 ноября 2020, 16:43
Авиакомпании МАУ и SkyUp в октябре 2020 года выполнили без задержек более 90% рейсов.
Об этом пишет avianews.
МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.
Выполненным по графику считался рейс, если самолет начал движение со стоянки с отклонением не более чем на 15 минут.
За отчетный период МАУ совершила 1095 перелетов, SkyUp — 825. Из них 672 рейса были чартерными, 133 — регулярными.
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