Все разделы
Укр / Рус

Volkswagen выделит 177 миллиардов долларов на электромобили и программное обеспечение

Суббота, 14 ноября 2020, 15:47
 

Автопроизводитель Volkswagen в следующие пять лет выделит 177 миллиардов долларов на инвестиции в электромобили и программное обеспечение.

Об этом передает Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что инвестиции в производство электромобилей, автономное вождение и связанные с ними технологии увеличатся до около 73 млрд евро. Это приблизительно половина бюджета компании до 2025 года, пишет Bloomberg.

При этом в прошлом году на эти цели предусматривалось 60 млрд евро или 40% инвестиций, запланированных на тот момент.

Такое решение приняли члены правления компании во время ежегодного собрания по финансовому планированию.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!