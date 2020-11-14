Volkswagen выделит 177 миллиардов долларов на электромобили и программное обеспечение
Суббота, 14 ноября 2020, 15:47
Автопроизводитель Volkswagen в следующие пять лет выделит 177 миллиардов долларов на инвестиции в электромобили и программное обеспечение.
Об этом передает Bloomberg.
Источники агентства сообщили, что инвестиции в производство электромобилей, автономное вождение и связанные с ними технологии увеличатся до около 73 млрд евро. Это приблизительно половина бюджета компании до 2025 года, пишет Bloomberg.
При этом в прошлом году на эти цели предусматривалось 60 млрд евро или 40% инвестиций, запланированных на тот момент.
Такое решение приняли члены правления компании во время ежегодного собрания по финансовому планированию.
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