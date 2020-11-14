Panasonic сменит название

Компания производитель бытовой электроники Panasonic Corporation будет разделена на управляющие компании и получит новое название.

Об этом говориться в пресс-релизе компании, передает Интерфакс

Согласно сообщению, изменения вступят в силу в апреле 2022 года в случае одобрения на собрании акционеров Panasonic в июне 2021 года и получения необходимых разрешений со стороны правительственных ведомств.

В компании также сообщили о назначении нового главного исполнительного директора. Им станет Юки Кусуми, который на текущий момент возглавляет автомобильное подразделение компании.