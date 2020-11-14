Panasonic сменит название
Суббота, 14 ноября 2020, 13:37
Компания производитель бытовой электроники Panasonic Corporation будет разделена на управляющие компании и получит новое название.
Об этом говориться в пресс-релизе компании, передает Интерфакс
Согласно сообщению, изменения вступят в силу в апреле 2022 года в случае одобрения на собрании акционеров Panasonic в июне 2021 года и получения необходимых разрешений со стороны правительственных ведомств.
В компании также сообщили о назначении нового главного исполнительного директора. Им станет Юки Кусуми, который на текущий момент возглавляет автомобильное подразделение компании.
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