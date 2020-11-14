В Турции оштрафовали Google на 25 миллионов долларов

Совет по конкуренции в Турции оштрафовал Google на 25 миллионов долларов за доминирование на рынке.

Об этом сообщает Укринформ.

Агентство сообщает, что компанию обвинили в нарушении правил честной конкуренции и предоставления несправедливого преимущества отдельным компаниям путем формирования приоритетности ответов на поисковые запросы.

"Размещение текстовых объявлений в верхней части общих результатов поиска с интенсивной рекламой, выше результатов органического поиска, которые не приносят им прибыли от рекламы, является нарушением закона", - говорится в обосновании наложенного штрафа.

А также затрудняет деятельность отдельных компаний на рынке контентных услуг.

Напоминаем:

В марте 2019 Европейская комиссия уже наложила на Google штраф 16,9 млрд долл за нарушение антимонопольных правил ЕС по интернет-рекламы.

В октябре этого года Министерство юстиции США обвинило Google в монополии на поиск контента в интернете и поисковую рекламу.

Также антимонопольный комитет Италии начал расследование против Google из-за возможного злоупотребления монополистской положением на рынке интернет-рекламы.