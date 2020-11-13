Официальный курс: гривна усилилась
Пятница, 13 ноября 2020, 20:08
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 28,12 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро тоже усилился и установился на уровне 33,21 грн (на 13 ноября - 33,27 гривны).
Напоминаем:
13 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.
13 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,12 гривны.
Экономическая правда
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