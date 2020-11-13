Украинцы стали тратить меньше во второй четверти года

Средние расходы домохозяйств во втором квартале 2020 года составили 8505,7 гривны, в первом квартале - 8951,2 гривны. Больше всего украинцы тратят на питание.

Об этом сообщает Госстат.

По сравнению с первым кварталом, во втором расходы домохозяйств сократились на 5%. Расходы на продовольственные товары и питание вне дома составляли 48,2%, на непродовольственные товары - 22,9%. Оплата услуг составляет 13,8%. Еще 2,6% - на личное подсобное хозяйство.

В сельской местности больший процент приходится на непродовольственные товары - 25,6%, а также на личное хозяйство - 7,9%.

Из структуры расходов на питание, 98,6% - продукты, еще 1,4% - питание вне дома. Для сравнения, в первом квартале питание вне дома составило 5,2% общих расходов на еду.

Экономическая правда