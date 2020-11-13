Дорожные клинические больницы УЗ начнут принимать больных COVID-19

Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" начнут принимать больных COVID-19 - Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что такая договоренность была достигнута во время встречи главы правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и главы Минздрава Максима Степанова.

"Со своей стороны Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы.

Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц -", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что недавно получили полмиллиона защитных масок в рамках комплексной программы борьбы с эпидемией COVID-19.

"Также постоянно проводятся закупки всех необходимых защитных средств для железнодорожников и работников ведомственных учреждений здравоохранения , - добавили в компании.

Экономическая правда