"Мотор Сич" отправит в простой часть сотрудников

Запорожский авиадвигателестроительный завод АО "Мотор Сич" отправит до конца месяца часть своих сотрудников в простой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на директора компании по связям с общественностью Анатолий Малыш.

"Часть сотрудников Мотор Сич переходят на новый режим работы с понедельника, 16 ноября. До 29 ноября в простое будет вспомогательная часть предприятия: работники отделов и управлений, сотрудники неосновных служб цехов завода и рабочие старше 60 лет", - рассказал Малыш.

По его словам, на простой пойдет "четвертая-пятая" часть из 15 тысяч работников предприятия в Запорожье. В период простоя сотрудникам обещают выплачивать 2/3 от месячного оклада.

"Мы хотим защитить людей. Новый режим связан с ухудшением эпидемиологической ситуации в Запорожье. Город находится в красной карантинной зоне", - добавил он.

На заводе добавили, что это уже второй случай отправки сотрудников на временный простой - ранее меняли режим работы в марте этого года, когда Кабмин ввел карантин по всей карантине.

Чистая прибыль АО "Мотор Сич" за 9 месяцев 2020 года до налогообложения составила 926,5 млн грн.