УЗ назначила 2 новых поезда: Львов - Бахмут и Харьков - Николаев

"Укрзализныця" назначила поезда № 142/141 Львов - Бахмут и № 251/252 Харьков - Николаев, они будут курсировать с 13 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Поезд № 142/141 Львов - Бахмут будет курсировать раз в три дня. Поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 следующего дня. В обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 04:32 через сутки.

Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других", - говорится в сообщении.

Также с 13 ноября начинает курсировать поезд № 251/252 Харьков - Николаев.

Сообщается, что поезд будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00. Из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57. Также этим поездом можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов.

Экономическая правда