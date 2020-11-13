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ЕБРР готов предоставить Украине 200 миллионов на сырьевую сферу

Пятница, 13 ноября 2020, 12:38
 

Европейский банк реконструкции и развития готов выделить около 200 миллионов евро на изучение запасов полезных ископаемых.

Об этом сообщает Кабмин.

В четверг, 12 ноября, состоялась онлайн-встреча Премьер-министра Дениса Шмыгаля и Вице-президента Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Мароша Шефчовича.

"Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро", - отметил Шмыгаль.

В рамках проекта говорится, в том числе, и о подготовке месторождений к аукциону. По словам Премьер-министра, в течение 2021 года важно подготовить к аукциону несколько месторождений минералов из стратегического перечня ЕС.

Также Шмыгаль предложил рассмотреть "возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки".

Экономическая правда

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ЕБРР Шмыгаль ЕС

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