11 населенных пунктов до сих пор остаются без тепла - Нафтогаз
Из-за долгов производителей тепла населенные пункты в 5 областях остаются без отопления.
Об этом сообщает "Нафтогаз".
По словам компании, долг имеют 16 производителей тепла. Они "не выполняют ни одного из требований для получения газа в рамках ПСО (Положенных специальных обязательств)".
Проблемы с отоплением имеют люди, проживающие в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Луганской и Одесской областях.
В "Нафтогазе" утверждают, что в течение последних 4 месяцев 93 компании уже ликвидировали свои долги, осталось еще 16 производителей тепла.
Обязательные условия поставки газа предусмотрены постановлением Кабмина.
Среди них - подписание договора с "Нафтогазом" и соблюдения одного из трех условий:
Расчеты более чем на 90% по заключенным договорам. Для производителей, чьим имуществом управляет Фонд госимущества - на более чем 60%;
Заключения и исполнения договора о реструктуризации долга за потребленный газ;
Представление и исполнение графика погашения задолженности с осуществлением текущих расчетов.
Экономическая правда
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