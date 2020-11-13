11 населенных пунктов до сих пор остаются без тепла - Нафтогаз

Из-за долгов производителей тепла населенные пункты в 5 областях остаются без отопления.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

По словам компании, долг имеют 16 производителей тепла. Они "не выполняют ни одного из требований для получения газа в рамках ПСО (Положенных специальных обязательств)".

Проблемы с отоплением имеют люди, проживающие в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Луганской и Одесской областях.

В "Нафтогазе" утверждают, что в течение последних 4 месяцев 93 компании уже ликвидировали свои долги, осталось еще 16 производителей тепла.

Обязательные условия поставки газа предусмотрены постановлением Кабмина.

Среди них - подписание договора с "Нафтогазом" и соблюдения одного из трех условий:

Расчеты более чем на 90% по заключенным договорам. Для производителей, чьим имуществом управляет Фонд госимущества - на более чем 60%;

Заключения и исполнения договора о реструктуризации долга за потребленный газ;

Представление и исполнение графика погашения задолженности с осуществлением текущих расчетов.

Экономическая правда