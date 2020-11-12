На табачном рынке есть угроза монополии - НАПК
Проект закона, которым вводится электронная система контроля за оборотом табачных изделий, может создать монополию на этом рынке.
Об этом сообщает Национальное агентство предотвращения коррупции.
В службе отмечают, что проект закона является несовершенным и содержит риски образования монополии одной компании на рынке.
Агентство провело антикоррупционную экспертизу соответствующего законопроекта и выявило, что "документ не определяет порядок создания и финансирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, а также субъектов, на которых возложена обеспечения ее функционирования".
Такой порядок должен разработать Кабмин, который своим постановлением определил критерии для национального оператора рынка табачных изделий.
Согласно критериям, указанным в постановлении, только одна компания может потенциально занять роль оператора.
Выводы экспертизы НАПК передало в налоговый комитет Верховной Рады.
Экономическая правда
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