Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,18 - 28,19 гривни;

Евро - 33,24 - 33,26 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,17 - 28,39 гривни. Евро покупают по 33,02 гривни, продают по 33,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,28 - 28,38 гривни, евро - 33,18 - 33,29 гривни.

Напоминаем:

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 28,16 гривни.

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.

Экономическая правда