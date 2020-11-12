Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,18 - 28,19 гривни;
Евро - 33,24 - 33,26 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,17 - 28,39 гривни. Евро покупают по 33,02 гривни, продают по 33,41 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,28 - 28,38 гривни, евро - 33,18 - 33,29 гривни.
Напоминаем:
11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.
11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 28,16 гривни.
12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.
Экономическая правда
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