Цены на электроэнергию для бизнеса достигли годового рекорда
Четверг, 12 ноября 2020, 16:11
Средневзвешенная цена за МВт/ч на рынке "на день вперед" 13 ноября установилась на самом высоком с начала года уровне - 1 777,84 гривны.
Об этом сообщает Госпредприятие "Оператор рынка", который организует куплю-продажу электроэнергии на рынке.
Так, в течение ноября цена выросла на 55,9%, 01 ноября средневзвешенная цена на МВт/ч составила 1 140,22 грн. По сравнению с 13 ноября прошлого года цена выросла на 33,5%.
Ранее сообщалось, что за август оптовые цены на электроэнергию в Украине подорожали на 8,5%.
Экономическая правда
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