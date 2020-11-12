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Цены на электроэнергию для бизнеса достигли годового рекорда

Четверг, 12 ноября 2020, 16:11
 

Средневзвешенная цена за МВт/ч на рынке "на день вперед" 13 ноября установилась на самом высоком с начала года уровне - 1 777,84 гривны.

Об этом сообщает Госпредприятие "Оператор рынка", который организует куплю-продажу электроэнергии на рынке.

Так, в течение ноября цена выросла на 55,9%, 01 ноября средневзвешенная цена на МВт/ч составила 1 140,22 грн. По сравнению с 13 ноября прошлого года цена выросла на 33,5%.

Ранее сообщалось, что за август оптовые цены на электроэнергию в Украине подорожали на 8,5%.

Экономическая правда

 

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электроэнергия

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