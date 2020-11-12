Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, замедлил темпы роста экспорта IT-услуг - в этом году отрасль недополучила за 2 и 3 квартал почти 200 млн долларов.

Об этом свидетельствуют расчеты экспертов Офиса эффективного регулирования BRDO.

Подчеркивается, что среди основных причин замедления темпов роста экспорта IT-услуг:

уменьшение спроса на услуги вследствие финансовых проблем заказчиков;

невозможность сотрудников выполнять обязанности из-за заболевания;

уменьшение производительности через карантинные ограничения.

"Экспорт украинских IT-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет. Однако темп роста сократился во втором квартале и стал самым низким с 2014 года. Показатели третьего квартала, по предварительным данным НБУ, свидетельствуют о частичном восстановлении темпов роста экспорта.

В общем продолжение роста экспорта (даже при падении темпов роста) является весьма положительным результатом, учитывая отдельные негативные прогнозы относительно влияния пандемии Covid-19", - говорится в сообщении.

Эксперты имеют три прогноза по развитию ситуации.

При оптимистическом сценарии, негативное влияние пандемии на объем экспорта IТ-услуг ограничится II и III кварталами, а в IV квартале темпы роста экспорта восстановятся до уровня 2016-2019 года - 25,8%. В результате экспорт составит 1,5 млрд долларов в IV квартале и 5,1 млрд долларов по результатам года. То есть вырастет на 23%.

"В основе пессимистического сценария лежит предположение, что негативное влияние пандемии будет пролонгировано в IV квартале, а поэтому падение сохранится и составит 2% к предыдущему кварталу. В результате экспорт составит 1,2 млрд долларов в IV квартале и 4,6 млрд долларов по результатам года. То есть вырастет на 11%.

Реалистичным мы считаем сценарий, в котором будет сохранена традиционная для отрасли сезонность - 14% прирост к III кварталу в 2016-2019, но с понижающим коэффициентом на основе результатов II и III квартала. В результате экспорт составит 1,3 млрд долларов в IV квартале, и 4,9 млрд долларов по результатам года. То есть вырастет на 19%", - отмечают эксперты.

Экономическая правда