Deutsche Bank предлагает обналожить работу из дома

Deutsche Bank Research предлагает установить налог в размере 5% от зарплаты сотрудников, работающих из дома - налог будут платить работодатели для помощи сотрудникам, которые не могут работать дома.

Об этом сообщает BBC.

Эти выплаты - справедливые, поскольку удаленные сотрудники экономят, в отличие от тех, кто вынужден ездить на работу, считают эксперты банка.

Отмечается, что такой налог может принести дополнительные 48 млрд долларов (36 млрд фунтов)в США, а в Великобритании - 6,9 млрд фунтов.

"Из этих денег можно было бы платить гранты по 2000 фунтов для людей с низким доходом, а также людей под угрозой сокращения", - добавили в банке.

"Налог на удаленных сотрудников нам был нужен много лет. Коронавирус просто сделал это решение очевидным", - заявили в Deutsche Bank Research.

Предполагается, что налог будет уплачиваться непосредственно работодателями, которые решат позволить работникам работать из дома, однако это не коснется самозанятых и тех, кто имеет низкие доходы.

Экономическая правда