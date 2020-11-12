На фоне новостей о вакцине от COVID-19 глава Pfizer продал акции компании на 5,6 млн долларов

Главный исполнительный директор компании Pfizer Inc. Альберт Бурла продал акции компании на 5,6 млн долларов в понедельник, после того, как их цена выросла на 15% на фоне новостей об успехе испытаний вакцины от COVID-19, которую Pfizer разрабатывает совместно с BioNTech.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на документы, направленные Pfizer в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Отмечается, что после того, как компании заявили о том, что разработанная ими вакцина показала 90% эффективность, акции Pfizer взлетели на 15%.

Бурла продал 132,508 тысяч акций компании (более 60% своего пакета) по цене 41,94 за акцию. Стоимость акций компании по итогам торгов в среду составила 38,52 долларов.

"В Pfizer отмечают, что продажа акций главой компании, авторизованная еще в феврале и подтвержденная в августе, была частью плана, подготовленного в соответствии с требованиями SEC для инсайдеров компаний, которые торгуются на бирже.

Такие планы дают возможность инсайдерам продавать акции на заранее определенных условиях", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что цена и объем продаж акций были определены еще в феврале.

Несколько других топ-менеджеров Phizer также продали акции компании.

Напомним:

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили о ее эффективности в 90% случаев по предварительным результатам исследований.

"После многообещающего объявления BioNTech и Pfizer (американская компания. - Ред.) в понедельник о перспективах их вакцины я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с европейской компанией BioNTech и Pfizer о закупке вакцины", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия уже подписала аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины против коронавируса. Также компании заключили контракты с США, Британией, Канадой и Японией.