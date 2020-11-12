Курс валют на 12 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,18 - 28,19 гривни;
Евро - 33,22 - 33,24 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,16 - 28,40 гривни. Евро покупают по 32,97 гривни, продают по 33,38 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,39 гривни, евро - 33,17 - 33,30 гривни.
Напоминаем:
11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.
11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 28,16 гривни.
Экономическая правда
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