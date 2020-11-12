"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"

Сеть торговых центров "Эпицентр" объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.

Об этом сообщается на Facebook-странице сети.

Согласно решению правительства, на выходных будет разрешена работа магазинов, где более 60% ассортимента составляют продукты питания.

"Эпицентр", который принадлежит бизнесменам Александру и Галине Герегам, пишет, что ассортимент товаров, который они продают, содержит как пищевые продукты, так и медикаменты.

"Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим горючее", – сообщили в посте.

✅Продукти у нас є, ✅вироби медичного призначення, ліки — є, ✅корм для тварин — є. Завозимо пальне🤣😁😁 Опубликовано Епіцентр К Среда, 11 ноября 2020 г.

Напомним, что во время общенационального карантина весной "Эпицентр" не закрывал свои торговые центры на карантин.

Свое решение в компании аргументировали необходимостью продолжать выполнять свою "социальную миссию".

ОБНОВЛЕНО

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" на фоне усиления карантина на выходные.

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Так если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми...

Покуражтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей. Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого человека...

Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают за контроль, ответят на этот фарс и цинизм", - заявил Степанов на брифинге.

Экономическая правда